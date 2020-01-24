Пекин закрывает Disneyland и часть Великой Китайской стены из-за коронавируса

По состоянию на 10:00 по киевскому времени закрыты 13 китайских городов из-за смертельного вируса.

Власти Китая решили закрыть ряд туристических объектов – в частности шанхайский парк развлечений Disneyland и часть Великой Китайской стены – для предотвращения распространения коронавирус, который унес жизни 26 человек.

Об этом сообщают официальный сайт Disneyland и Радио Свобода.

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Некоторые из участков Великой Китайской стены закроют уже в субботу, 24 января.

С 25 января Shanghai Disney Resort временно закрывает Disneyland, Disneytown, в том числе Walt Disney Grand Theatre и Wishing Star Park.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года.

Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

По состоянию на 10:00 по киевскому времени закрыты 13 китайских городов из-за смертельного вируса.

В данный момент известно о 26 случаях смерти у больных коронавирусом. Общее количество зараженных уже превысило 830.