Разумков: Рада готова максимально помогать развивать туризм в Украине

Спикер заявляет, что сейчас у государства нет возможности вкладывать в туристическую отрасль, поэтому необходимо стимулировать поток инвестиций в области с благоприятным климатом и интересными туристическими локациями.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет о готовности парламента создавать необходимую законодательную базу и максимально помогать развивать туризм в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время посещения ООО «Данон Днепр», где ознакомился с работой предприятия и пообщался с коллективом, в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

«Я уже не первый раз посещаю этот завод и могу сказать, что это хороший пример успешной работы с инвестором в Украине. Нам нужно научиться качественно привлекать инвестиции, ведь без них мы не сможем восстановить государство», - отметил председатель парламента.

Разумков подчеркнул, что Херсонская область славится не только своими предприятиями, но и имеет большой туристический потенциал.

«В течение многих лет он не используется полной мерой. К сожалению, сегодня у государства нет возможности вкладывать в туристическую отрасль, поэтому мы должны стимулировать поток инвестиций в области с благоприятным климатом и интересными туристическими локациями. Как Верховная Рада мы готовы создавать необходимую законодательную базу и максимально помогать развивать туризм в Украине», - отметил спикер.

Он также подчеркнул значимость региональных поездок для работы народных депутатов.

«Из Киева ситуацию в стране видишь по-другому. Поэтому нужно понять проблемы на местах, услышать мнение людей. Так наша работа будет более эффективной», - добавил председатель Верховной Рады.