Turkish Airlines запускает распродажу билетов из шести городов Украины в Стамбул

По минимальной цене можно приобрести билеты для путешествий с 27 января по 14 мая 2020 года.

Компания Turkish Airlines начала первую в 2020 году распродажу авиабилетов, выставив промо-тарифы на прямые перелеты из городов Украины в Стамбул.

Об этом сообщает avianews.

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По минимальной цене от 139 доллары в обе стороны продаются билеты Харьков-Стамбул. От 149 долларов в обе стороны доступные билеты из Львова и Запорожья в Стамбул.

Билеты из Одессы и Херсона в Стамбул продаются от 159 долларов в обе стороны, из Киева в Стамбул - от 179 долларов туда-обратно.

Все акционные тарифы включают увеличенную норму провоза багажа 30 кг на одного пассажира в дополнение к ручной клади 8 кг.

Распродажа пройдет с 20 января по 3 февраля 2020 года. Она охватывает период путешествий с 27 января по 14 мая 2020 года. Пассажир должен находиться в Стамбуле минимум 2 дня или неделю. Максимальное время пребывания - 3 месяца.

Купить акции авиабилеты из городов Украины в Стамбул можно на сайте Turkish Airlines или в агентствах. Поисковик skyscanner анализирует различные каналы продаж авиабилетов и находит самые низкие цены.

Как сообщал УНИАН, Qatar Airways начала первую в 2020 году распродажу авиабилетов из Киева в города Азии, Австралии и на курортные острова.