Qatar Airways запустила масштабную распродажу билетов из Киева в страны Азии и на курортные острова

Путешествия возможны до 10 декабря 2020 года за исключением небольшого периода.

Qatar Airways начала первую в 2020 году распродажу авиабилетов из Киева в города Азии, Австралии и на курортные острова.

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В частности, перелет в обе стороны из аэропорта "Борисполь" в Коломбо в эконом-классе стоит от 12 800 грн, в Гонконг - от 15 400 грн, Токио - от 15 500 грн, на Мальдивы - от 16 300 грн, Бали - от 16 500 грн, Мельбурн - от 27 000 грн, передает avianews.com.

Максимальная скидка применяется при бронировании билетов эконом-класса из Киева не менее чем за 90 дней до вылета. Путешествия возможны до 10 декабря 2020 года за исключением небольшого периода, который указан ниже.

Промо-цены на авиабилеты Qatar Airways из Киева в обе стороны:

Доха - от 9 300 грн

Коломбо - от 12 800 грн

Бангкок - от 14 800 грн

Гонконг - от 15 400 грн

Токио - от 15 500 грн

Мальдивы - от 16 300 грн

Бали - от 16 500 грн

Сеул - от 16 700 грн

Сингапур - от 17 100 грн

Пхукет - от 18 100

Краби - от 18 400 грн

Мельбурн - от 27 000 грн

При бронировании только 14 января 2020 года предоставляется дополнительная скидка от указанных выше цен в размере 10% от тарифа. Для ее получения в поле промо-код при заполнении формы поиска необходимо ввести 24HOURS.

Распродажа продлится до 20 января 2020 года включительно. Период исключений, когда промо-тарифы не действует, включает следующие даты вылета из Киева: с 25 июня по 1 июля, и период обратных перелетов в Киев: с 24 по 27 августа.

Проверить полный список направлений, на которые распространяется акция, а также увидеть предложения для перелета бизнес-классом, можно на странице распродажи на сайте Qatar Airways.