В Дубае появился "мост любви"

Возле известного дубайского курорта на Palm Jumeirah появился мост для влюбленных пар.

На мосту возле курорта One&Only The Palm на Palm Jumeirah в Дубае появился так называемый «мост любви».

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Влюбленные пары оставляют на нем замки со своими именами в качестве символа своей вечной любви, сообщают russianemirates.com.

Один из самых известных «мостов любви» в мире расположен в парижском Pont des Arts, где туристы оставляют замки с 2008 года. Однако, этот мост не был спроектирован с учетом такой нагрузки, и в июне 2015 года замки пришлось снимать. Их заменяют рисунками международных художников, в том числе мастера из Дубая - eL Seed.

В Дубае есть и другой, более известный «мост любви». Тысячи замков сейчас висят на Promise Bridge в Last Exit D89, Al Khwaneej. Этот мост может выдержать до 10 тыс. замков.