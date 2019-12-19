На "пальмовом" острове Дубая открылся новый отель

Новый отель, вдохновленный эмиратскими культурными традициями, открыт на острове The Palm Jumeirah.

Новый отель Andaz Dubai The Palm цепочки Hyatt, вдохновленный эмиратскими культурными традициями, открыт на острове The Palm Jumeirah.

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Отель рассчитан на 217 номеров, включая 34 люкса, и 116 частных резиденций.

Люксы отличают минималистичные интерьеры, в них есть отдельные жилые и обеденные комнаты, частные террасы и тропический душ. Сам отель украшен работами местных художников и собирается быть площадкой для многочисленных выставок и экспозиций.

В ресторане The Locale сервируются блюда арабской кухни, на 15-м этаже расположен современный японский ресторан Hanami, вечеринки будут проходить в лаунже Andaz Lounge. На 14-м этаже разместился спа-центр Ora, рядом с ним – бассейн для взрослых Cabana и фитнес-клуб. В 2020 году ожидается открытие пляжного клуба La Coco.

Отель этого же бренда функционирует в Абу-Даби под именем Andaz Dubai Capital Gate. Стоимость номера начинается от 799 дирхамов ($219) за ночь.