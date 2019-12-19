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На "пальмовом" острове Дубая открылся новый отель

21:00, 19 декабря 2019
Новости туризма
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Отель рассчитан на 217 номеров \ thenational.ae

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Отель рассчитан на 217 номеров, включая 34 люкса, и 116 частных резиденций.

Люксы отличают минималистичные интерьеры, в них есть отдельные жилые и обеденные комнаты, частные террасы и тропический душ. Сам отель украшен работами местных художников и собирается быть площадкой для многочисленных выставок и экспозиций.

В ресторане The Locale сервируются блюда арабской кухни, на 15-м этаже расположен современный японский ресторан Hanami, вечеринки будут проходить в лаунже Andaz Lounge. На 14-м этаже разместился спа-центр Ora, рядом с ним – бассейн для взрослых Cabana и фитнес-клуб. В 2020 году ожидается открытие пляжного клуба La Coco.

Отель этого же бренда функционирует в Абу-Даби под именем Andaz Dubai Capital Gate. Стоимость номера начинается от 799 дирхамов ($219) за ночь.

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Теги: #ОАЭ#отель