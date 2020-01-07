Новый поезд в "Борисполь" сломался по дороге в аэропорт

Пассажиров пересадили в другой подвижной состав и доставили в аэропорт.

Новый поезд, который курсирует с главного железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь", сегодня совершил вынужденную остановку из-за технической неисправности.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Сегодня, 7 января 2020 года около 13:30 возле станции Демеевская (г. Киев) поезд, совершавший рейс по маршруту "Киев-Пассажирский – Аэропорт Борисполь" совершил вынужденную остановку. Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолет. Они были пересажены в другой подвижной состав и доставлены в аэропорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожники ведут коммуникациюя с Крюковским вагоностроительным заводом, который недавно передал новый поезд на данный маршрут. УЗ также намерена провезти расследование инцидента и предъявить заводу претензии.

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Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2018 года "Укрзализныця" запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между станцией "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь". Железнодорожное сообщение между столицей и аэропортом функционирует в режиме 24/7, поезд ежесуточно совершает 27 рейсов, расчетное время в пути - 35 минут.

В конце декабря 2019 года на этом маршруте был перевезен миллионный пассажир.