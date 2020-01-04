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Амстердам ввел новый налог для туристов

09:06, 04 января 2020
Новости туризма
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Каждый год в Амстердам приезжают 17 миллионов туристов / Yury Shulhevich

Об этом сообщает The Telegraph.

Читайте такжеНазваны самые комфортные города для отдыха людей с низкой мобильностьюНовый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья. При этом те туристы, которые выбирают бронирование через Airbnb, теперь будут вынуждены платить больше – 10% за ночь.

Каждый год в Амстердам, в котором постоянно живут 1,1 миллиона человек, приезжают 17 миллионов туристов. Власти в последнее время отошли от стратегии привлечения гостей в столицу Нидерландов и пытаются справиться с существующим потоком посетителей.

«Чтобы контролировать ситуацию, нам нужно действовать. Вместо того, чтобы продвигать это направление, пришло время заниматься его менеджментом», – говорится в одном из официальных документов 2019 года.

Ранее УНИАН сообщал, что Амстердам хочет избавиться от «Квартала красных фонарей».

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Теги: #Амстердам#налог