Амстердам хочет избавиться от «Квартала красных фонарей»
05:12, 27 ноября 2019Новости туризма
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Заместитель мэра Амстердама по вопросам туризма Виктор Эверхардт намерен избавиться от названия «Квартал красных фонарей» из-за того, что он ассоциируется с интим-услугами.
Квартал красных фонарей в Амстердаме / фото УНИАН
Амстердам откажется от использования термина «Квартал красных фонарей», сообщает NL Times.
По словам заместителя мэра города по вопросам туризма Виктора Эверхардта, привычное название исчезнет с городских указателей, оно будет заменено на историческое название района «Де Валлен» или на «Центр города».
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Эверхардт объяснил такое решение тем, что термин «Квартал красных фонарей» прочно ассоциируется с предоставлением сексуальных услуг и имеет неправильную коннотацию, из-за чего является неудачным выбором для названия района.
Заместитель мэра отметил, что городу не следует продвигать сферу интимных услуг как достопримечательность.
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