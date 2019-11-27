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Амстердам хочет избавиться от «Квартала красных фонарей»

05:12, 27 ноября 2019
Новости туризма
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Квартал красных фонарей в Амстердаме / фото УНИАН

По словам заместителя мэра города по вопросам туризма Виктора Эверхардта, привычное название исчезнет с городских указателей, оно будет заменено на историческое название района «Де Валлен» или на «Центр города».

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Эверхардт объяснил такое решение тем, что термин «Квартал красных фонарей» прочно ассоциируется с предоставлением сексуальных услуг и имеет неправильную коннотацию, из-за чего является неудачным выбором для названия района.

Заместитель мэра отметил, что городу не следует продвигать сферу интимных услуг как достопримечательность.

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Теги: #Амстердам