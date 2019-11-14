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Сеть отелей в Британии составила топ самых странных просьб клиентов

14:40, 14 ноября 2019
Новости туризма
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Один из посетителей попросил катамаран в виде единорога и радугу над гостиницей / polydi.livejournal.com

Об этом пишет журнал «Вокруг света».

Читайте такжеВелотур по Европе за 80 дней: пара украинцев на велосипедах объехала 22 страны (видео)Среди странных просьб – запросы на дополнительную кровать для мотороллера Vespa и на стадо овец под окном – для крепкого сна. Отмечается, что был случай, когда посетители просили персонал организовать полнолуние или присмотреть за маленькими цыплятами. Один деловой гость поинтересовался, можно ли отвезти его босса из Дувра в Париж на водном такси.

В 570 отелях Travelodge, разбросанных по всей Великобритании, ежегодно останавливаются около 19 миллионов клиентов, а гостиничный персонал получает тысячи необычных запросов от деловых людей и туристов. Некоторые оказываются вполне выполнимыми, однако другие находятся вне компетенции персонала. К ним, к примеру, относятся просьбы остановить трафик по шоссе М5 или гарантировать северное сияние.

За последние 12 месяцев персонал гостиниц столкнулся с учащением просьб об организации оригинальных свадебных предложений. Один из клиентов, остановившийся в Thurrock Travelodge, запросил катамаран в виде единорога и радугу над гостиницей.

Команду Rhyl Travelodge попросили устроить романтический ужин при свечах на пляже и выложить дорогу от отеля к столу лепестками роз. А в Leamington Spa Travelodge команде отеля было поручено создать за окном видимость полной луны.

Список самых странных запросов в Travelodge 2019: «можете ли вы разбудить меня с волынкой?»; «можете ли вы заполнить мою комнату букетами цветов чертополоха?»; «вы можете создать роскошную двухъярусную кровать для моих собак Лэдди и Лэсси?»; «мы женимся в Гретне, вы могли бы стать шафером моего парня?»; «можете ли вы записать сообщение моей компании с акцентом Шона Коннери?»; «вы можете научить меня играть в гольф за 30 минут?»; «можете ли вы обеспечить, чтобы северное сияние проходило мимо отеля сегодня вечером?».

Как ранее сообщал УНИАН, стюардесса рассказала о предпочтениях пассажиров в сексе во время полета.

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Теги: #Британия#отели