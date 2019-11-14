Сеть отелей в Британии составила топ самых странных просьб клиентов

Среди перечисленных запросов – организовать полнолуние, привести стадо овец под окно, а также гарантировать северное сияние над отелем.

Персонал британской сети отелей Travelodge раскрыл самые странные запросы от посетителей 2019 года.

Об этом пишет журнал «Вокруг света».

Читайте такжеВелотур по Европе за 80 дней: пара украинцев на велосипедах объехала 22 страны (видео)Среди странных просьб – запросы на дополнительную кровать для мотороллера Vespa и на стадо овец под окном – для крепкого сна. Отмечается, что был случай, когда посетители просили персонал организовать полнолуние или присмотреть за маленькими цыплятами. Один деловой гость поинтересовался, можно ли отвезти его босса из Дувра в Париж на водном такси.

В 570 отелях Travelodge, разбросанных по всей Великобритании, ежегодно останавливаются около 19 миллионов клиентов, а гостиничный персонал получает тысячи необычных запросов от деловых людей и туристов. Некоторые оказываются вполне выполнимыми, однако другие находятся вне компетенции персонала. К ним, к примеру, относятся просьбы остановить трафик по шоссе М5 или гарантировать северное сияние.

За последние 12 месяцев персонал гостиниц столкнулся с учащением просьб об организации оригинальных свадебных предложений. Один из клиентов, остановившийся в Thurrock Travelodge, запросил катамаран в виде единорога и радугу над гостиницей.

Команду Rhyl Travelodge попросили устроить романтический ужин при свечах на пляже и выложить дорогу от отеля к столу лепестками роз. А в Leamington Spa Travelodge команде отеля было поручено создать за окном видимость полной луны.

Список самых странных запросов в Travelodge 2019: «можете ли вы разбудить меня с волынкой?»; «можете ли вы заполнить мою комнату букетами цветов чертополоха?»; «вы можете создать роскошную двухъярусную кровать для моих собак Лэдди и Лэсси?»; «мы женимся в Гретне, вы могли бы стать шафером моего парня?»; «можете ли вы записать сообщение моей компании с акцентом Шона Коннери?»; «вы можете научить меня играть в гольф за 30 минут?»; «можете ли вы обеспечить, чтобы северное сияние проходило мимо отеля сегодня вечером?».

Как ранее сообщал УНИАН, стюардесса рассказала о предпочтениях пассажиров в сексе во время полета.