"Укрзализныця" запустит новый пересадочный поезд Львов - Берлин

С 15 декабря путешествующие в Германию пассажиры смогут воспользоваться поездом Львов - Перемышль и на конечной станции осуществить пересадку на поезд Перемышль - Берлин.

Акционерная компания "Укрзализныця" совместно с Польской железной дорогой с 15 декабря запустят новый международный пересадочный ж/д маршрут Львов - Берлин.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци" со ссылкой на председателя правления компании Евгения Кравцова.

"Вместе с польскими коллегами мы договорились организовать так называемый пересадочный маршрут Львов - Берлин. Поэтому украинцы смогут только с одной удобной пересадкой путешествовать в Германию, и ожидаем туристов из этой страны. Это путешествие займет чуть более 18 часов", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Согласно сообщению, с 15 декабря путешествующие в Германию пассажиры смогут воспользоваться поездом №89/90 Львов - Перемышль и на конечной станции осуществить удобную пересадку на поезд №ЕС/EN 456/457 Перемышль - Берлин.

В частности, из Львова поезд №89 будет отправляться в 16:20 и прибывать в Перемышль в 18:19, затем - пересадка на поезд №ЕС/EN 456 Перемышль - Берлин, который отправляется из Перемышля в 19:57 и прибывает в Берлин в 09:48.

В обратном направлении поезд №ЕС/EN 457 Берлин - Перемышль будет отправляться из Берлина в 18:43 и прибывать в Перемышль в 08:38. После этого - пересадка на поезд №90 Перемышль – Львов, который будет отправляться из Перемышля в 10:18 и прибывать во Львов в 13:45.

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Поезд №ЕС/EN 456/457 Перемышль - Берлин будет также останавливаться в польских Кракове, Катовице, Ополе, Вроцлаве и немецком Франкфурте-на-Одере.

По данным пресс-службы, за 10 месяцев 2019 года "Укрзализныця" перевезла в страны Европы почти 479 тыс. пассажиров, что на 55,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тогда как в обратном направлении из стран Европы в Украину поездами путешествовали 323,5 тыс. пассажиров, что на 61,8 тыс. больше по сравнению с 2018 годом.

"Как и в прошлом году, сейчас больше всего пассажиров путешествует за границу в соседнюю Польшу - поездами №705 и №715 Киев - Перемышль. Эти поезда являются наиболее популярными и в обратном направлении", - отметили в "Укрзализныце".

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" сообщила о планах за год построить железную дорогу с колеей европейского стандарта 1435 мм от станции Скнилов, которая находится под Львовом, до государственной границы, что позволит наладить движение скоростных поездов между Львовом и Краковом.