«Укрзализныця» планирует построить железнодорожные европути от Львова до Польши

По словам главы Укрзализныци, на реализацию проекта требуется 1 год.

В «Укрзализныце» сообщили, что планируют построить путь европейского стандарта со львовской станции Скнилов до украино-польской границы. Это позволит запускать прямые поезда из Львова в города Европы.

Об этом сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов в Фейсбук.

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По его словам, в случае построения европути, из Львова в польский Краков можно будет доехать на поезде за 3,5 часа.

«Не анонсировал заранее, но сегодня лично убедился, что проект, который пока был только на бумаге — может стать реальным. Что хотим? За год мы можем построить от государственной границы до станции Скнилов европуть», — сообщил Кравцов.

По словам главы «Укрзализныця», на реализацию проекта нужен 1 год.

«То есть через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение из Львова в Краков, Прагу, Вену», — добавил Кравцов.

Станцию Скнилов выбрали потому, что она расположена недалеко от аэропорта, центрального вокзала Львова и автостанции. Кроме того, это позволит не перегружать центральный вокзал Львова.

«Уверен, что это будет самый инфраструктурный проект на западе Украины. Для «Укрзализныци» это абсолютно реально и будет иметь чрезвычайный социальный эффект», — добавил Кравцов.

Отметим, что Украина и ЕС разные стандарты путей. Это затрудняет осуществление прямых железнодорожных рейсов из украинских городов в европейские. Такие рейсы осуществляются преимущественно на специальных вагонах, которые на границе переносят на пути европейского образца.

Единственная колея европейского образца, соединяющей украинский город и ЕС проложена из Мукачево. В частности, в прошлом году по ней пустили поезд сообщением Мукачево-Будапешт. В 2019 году этой колеей соединили Мукачево и Кошице.