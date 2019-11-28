Парад ко Дню благодарения в Нью-Йорке под угрозой (видео, фоторепортаж)
11:17, 28 ноября 2019Новости туризма
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Полтора десятка ярких надувных фигур придется убрать, если скорость ветра достигнет опасного уровня.
Традиционный нью-йоркский парад ко Дню благодарения под угрозой из-за сильного ветра.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Полтора десятка ярких надувных фигур организаторам действа придется снизить или вообще убрать, если скорость ветра достигнет опасного уровня. Речь идет о порывах силой в полсотни километров в час.
В прошлом фигуры на нью-йоркском параде уже травмировали зрителей. Поэтому сегодня полиция будет контролировать скорость ветра и следить, чтобы парад біл безопасным.
Традиционный нью-йоркский парад ко Дню благодарения под угрозой из-за сильного ветра
Как сообщал УНИАН, Франция и Италия пострадали от сильных наводнений.
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