Парад ко Дню благодарения в Нью-Йорке под угрозой (видео, фоторепортаж)

Полтора десятка ярких надувных фигур придется убрать, если скорость ветра достигнет опасного уровня.

Традиционный нью-йоркский парад ко Дню благодарения под угрозой из-за сильного ветра.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Полтора десятка ярких надувных фигур организаторам действа придется снизить или вообще убрать, если скорость ветра достигнет опасного уровня. Речь идет о порывах силой в полсотни километров в час.

В прошлом фигуры на нью-йоркском параде уже травмировали зрителей. Поэтому сегодня полиция будет контролировать скорость ветра и следить, чтобы парад біл безопасным.

Как сообщал УНИАН, Франция и Италия пострадали от сильных наводнений.