Франция и Италия пострадали от наводнений

10:47, 25 ноября 2019
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Во Франции жертвами непогоды Франции стали не менее двух человек.

Наводнение в Италии / REUTERS
Наводнение в Италии / REUTERS

Франция и Италия пострадали от сильных наводнений.

Итальянская Тоскана пострадала от наводнения

Во Франции жертвами непогоды стали не менее двух человек. Четверо числятся пропавшими без вести. Тела погибших были обнаружены в департаменте Вар, передает Euronews

За последние дни в четырех департаментах юга и юго-востока страны выпала двух-трехмесячная норма осадков. Несколько рек вышли из берегов. В регионе затоплены сотни зданий и даже улицы таких крупных городов как Ницца и Канны. Тысячи домов остались без электричества.

Из-за непогоды режим чрезвычайного положения объявлен в ряде регионов Италии. На трассе Турин-Савона из-за дождей и вызванного ими грязевого оползня обвалился участок автомобильной эстакады.

Местные жители говорят, что удары стихии усугубляются недостаточными мерами по укреплению речных берегов.

В области Пьемонт продолжаются поиски пропавшей без вести женщины. Стихия затронула как юг страны, в частности Калабрию, так и север: в Валле д'Аоста около тысячи людей оказалась отрезаны от внешнего мира из-за схода лавин.

Напомним, американский штат Калифорния пострадал одновременно от пожаров и наводнения.

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Теги: #погода#наводнение#Франция
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