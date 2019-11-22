Украинские туристы случайно попали в Индию – их уже отпустили

Украинцы, находясь в Непале, случайно попали в Индию и были задержаны.

Министерство иностранных дел Украины заявляет об освобождении пяти украинских туристов, которые случайно пересекли границу из Непала в Индию.

Соответствующую информацию в Twitter опубликовал государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

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"Если с украинцами за рубежом случится происшествие, то консул рядом. Еще одним подтверждением этого тезиса является освобождение сегодня пяти граждан Украины, задержанных несколько дней назад в Индии. Они вскоре вернутся домой!", - сообщил Заяц.

В то же время, в комментарии УНИАН заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич сообщил, что были освобождены пять украинских туристов.

"Находясь в Непале, случайно пересекли границу Индии и были задержаны. Благодаря быстрым и эффективным действиям сотрудников Посольства задержанные украинцы освобождены и возвращены в Непал. А вскоре - домой", - сообщил Кирилич.

Как сообщал УНИАН, в аэропорту "Борисполь" возник скандал из-за задержки рейса, который должен был доставить туристов на отдых в Объединенных Арабских Эмиратов.