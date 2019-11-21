В "Борисполе" возник скандал из-за задержки рейса в ОАЭ (видео)

Около 300 туристов вынуждены ждать в аэропорту его отправления.

В аэропорту "Борисполь" возник скандал из-за задержки рейса, который должен был доставить туристов на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Рейс еще с ночи откладывают и около 300 туристов вынуждены ждать его отправки.

Они рассказывают, что как положено прошли паспортный контроль, сдали багаж, но самолет начали задерживать. Сотрудники аэропорта сообщали о его обычном обслуживании, однако из окна пассажиры видели, как их самолет ремонтировали – мастера что-то крутили в турбине.

Утром рейс перенесли на 13:30 – пассажиров это возмутило еще больше.

Представитель авиакомпании подтвердил журналистам проведение ремонта самолета, заявив, что борт заменят на другой. Но, когда вылетят туристы, под вопросом, ведь в авиакомпании сообщают, что после обеда некоторое время не будет принимать самолеты аэропорт Дубаи.