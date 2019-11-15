В замке Паланок будут проводить новые экскурсии для туристов

Кроме того для удобства туристов, под замковой горой обустроят большой паркинг.

В 2020 году в замке Паланок планируют открыть еще несколько выставок и музеев.

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Посетители смогут узнать о литейном деле, которое процветало на Закарпатье, в музее литья. Сейчас уже есть немало экспонатов среди которых, старинные весы, печи и много других чугунных изделий, передает zaktour.gov.ua.

По словам директора Мукачевского исторического музея Михаила Белеканича, коллекция почти вся собрана. К следующему году ее пополнят и откроют полноценный музей.

"В планах расширить дорогу, ведущую к замку. Сейчас по ней может проехать только один автомобиль. Кроме проезжей части планируют расширять тротуары для пешеходов и установят новые перила. А замковую гору частично окружат частоколом. Деревянные заостренные сверху столбы раньше называли паланком, от этого и пошло название сооружения. Окружить весь замок частоколом, конечно невозможно. Но частично воссоздать забор все же планируют. Также камнем, который заменили на брусчатку в нижнем замке, вымостят парковку для автомобилей, которая расположена в замковом рве", - говорится в сообщении.