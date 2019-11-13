Велотур по Европе за 80 дней: пара украинцев на велосипедах объехала 22 страны (видео)

Влюбленные из Хмельницкого путешествуют в свободное от работы время, популяризируя велотуризм и альтернативную энергетику.

Пара влюбленных из Хмельницкого – Сергей и Юля – за 80 дней на велосипедах объехали всю Европу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Позади у путешественников сотни тысяч километров и 22 страны. Пейзажи, архитектуру и людей они снимали на видео. Останавливались на ночевки преимущественно в палатке, хостелах и кемпингах. Однако чаще всего Сергея и Юлию приглашали в гости украинцы, живущие за рубежом.

С собой пара брала только самое необходимое.

Сергей работает психологом, Юля – финансистом. Путешествуют они в свободное от работы время, популяризируют велотуризм и преимущества альтернативной энергетики. Еще путешественники изучают жизнь украинцев за границей, готовятся на двухколесных покорить другие континенты. А в родной Хмельницкий они уже пригласили велопутешественников со всего мира, чтобы показать неповторимые пейзажи и архитектурные изюминки Подолья.