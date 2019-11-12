Субботник на Фарерах: острова снова закроют для туристов

Зато на Фарерских островах рады приветствовать на момент проведения уборки волонтеров.

Фарерские острова закроют для туристов в апреле 2020 года ради уборки. Исключение сделают лишь для волонтеров, готовых помочь в поддержании чистоты на островах.

Об этом сообщает CNNTravel со ссылкой на официальный сайт острова.

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Отмечается, что после удачно проведенного такого мероприятия в этом году, страна приняла решение "закрыть" свои основные туристические достопримечательности на выходные 16-17 апреля 2020 года. При этом гостиницы будут открыты, а рейсы будут продолжаться.

Люди, которые планируют посетить Фарерские острова в указанные даты, могут подписаться на помощь. Острова ищут 100 добровольцев, чтобы помочь в уборке.

В дальнейшем Фарерские острова намерены проводить это мероприятие ежегодно.

Фарерские острова - группа островов на севере Атлантического океана между Шотландией, Норвегией и Исландией. Они являются автономным регионом Дании с 1948 года. Отделены друг от друга глубокими и узкими фьордами. Острова имеют вулканическое происхождение.