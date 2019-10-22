Новые дороги и поощрения туризма: Кабмин утвердил программу развития Карпат
14:59, 22 октября 2019Новости туризма
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Горные территории должны стать доступнее.
Кабмин утвердил программу развития Карпат / фото УНИАН
Кабинет министров утвердил Государственную программу развития украинских Карпат на 2020-2022 год.
Об этом сообщается на правительственном портале.
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Географически действие программы охватывает Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Черновицкую области.
Отмечается, что она направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат и повышение транспортной доступности отдельных горных территорий.
Также программа охватывает такие вопросы: строительство дорог, создание новых рабочих мест и развитие туризма.
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