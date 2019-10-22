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Новые дороги и поощрения туризма: Кабмин утвердил программу развития Карпат

14:59, 22 октября 2019
Новости туризма
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Кабмин утвердил программу развития Карпат / фото УНИАН

Об этом сообщается на правительственном портале.

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Географически действие программы охватывает Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Черновицкую области.

Отмечается, что она направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат и повышение транспортной доступности отдельных горных территорий.

Также программа охватывает такие вопросы: строительство дорог, создание новых рабочих мест и развитие туризма.

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Теги: #Карпаты#туризм