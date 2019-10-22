Новые дороги и поощрения туризма: Кабмин утвердил программу развития Карпат

Горные территории должны стать доступнее.

Кабинет министров утвердил Государственную программу развития украинских Карпат на 2020-2022 год.

Об этом сообщается на правительственном портале.

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Географически действие программы охватывает Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Черновицкую области.

Отмечается, что она направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат и повышение транспортной доступности отдельных горных территорий.

Также программа охватывает такие вопросы: строительство дорог, создание новых рабочих мест и развитие туризма.