Ryanair запустит рейсы из Херсона в Краков

Рейсы из Херсона в польский Краков будут выполняться два раза в неделю.

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair с 21 декабря текущего года запустит рейсы из аэропорта Херсон в польский город Краков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе совместного брифинга с коммерческим директором авиакомпании Ryanair Дэвидом О 'Брайаном.

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«На встрече с Ryanair была достигнута договоренность об открытии нового рейса Херсон – Краков два раза в неделю, начиная с 21 декабря 2019 года", - сказал Криклий.

Как сообщал УНИАН, 17 июня авиакомпания Ryanair запустила рейсы из Харькова в Краков (Польша), а 19 июня - рейсы из Одессы в Краков.

Ирландский лоукостер авиакомпания Ryanair выполняет более 1800 рейсов ежедневно из около 100 пунктов вылета более чем в 200 пунктов назначения.