Лоукост SkyUp запускает рейсы из Львова в Париж

Стоимость билета в один конец - от 1425 грн (без багажа).

Украинская авиакомпания SkyUp с 9 ноября запустит рейсы из Львова в Париж (аэропорт Бове).

Читайте такжеДругой Париж: вполне реальная туристическая поездка, а не «мечта всей жизни»

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Рейсы из Львова в Париж планируется осуществлять дважды в неделю: по средам и субботам.

Стоимость билета в один конец - от 1425 грн (без багажа).

Отмечается, что билеты уже можно приобрести на сайте компании.

Как сообщал УНИАН, с 11 июня SkyUp запустила рейсы из Киева и Харькова в Париж, а с 12 июня - из Киева в Ниццу.

В то же вермя, SkyUp осенью приостановит регулярные рейсы Киев-Ницца и Харьков-Париж.

Последний в этом году рейс из Харькова в Париж состоится 6 сентября, Киев-Ницца - 9 ноября. Возобновить полеты по этим маршрутам SkyUp планирует в период летней навигации 2020 года.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.