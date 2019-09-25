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Ночевка в вагоне: в Киеве открылся уникальный хостел-метро

12:43, 25 сентября 2019
Новости туризма
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Хостел из вагонов метро появился в столице / фото: 44.ua

Как сообщает городской сайт 44.ua, такой хостел появился на вул. Константиновской, 71д.

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Каждая из комнат хостела представляет собой знаменитую станцию одного из метрополитенов мира. Интересные факты об этих станциях можно прочитать прямо на стенах номера.

Рядом с каждой кроватью у посетителей хостела есть свое собственное место для хранения личных вещей и розетки для девайсов, каждый номер может вместить 4 отдыхающих.

Всего здесь есть 32 места для ночлега. В хостеле находится 7 душевых и туалет в каждом номере. Также здесь есть мини-кухня и лаунж-зона.

44.ua
44.ua

По словам работников хостела, над проектом работали израильские архитекторы, а потом подключились киевские дизайнеры интерьера.

Проживание в таком доме обойдется посетителям в 400 гривень за сутки.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева в рамках проекта "Ищи" появилась мини-скульптура. Маленький захламленный балкон стал 21-й миниатюрной скульптурой в столице.

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Теги: #Киев#хостелпогода в Киеве