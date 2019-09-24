Принц Гарри создал туристический экопроект

Герцог Сассекский объявил о сотрудничестве с крупными международными туристическими организациями для изменений в отрасли туризма.

Принц Гарри создал проект экологических путешествий, который презентовал в Амстердаме.

Об этом сообщает ТСН. ua со ссылкой на Independent.

Инициатива под названием Travalyst направлена на поощрения практики устойчивого туризма, охраны окружающей среды и помощи местному развитию.

Читайте такжеКраснокнижные птицы как на ладони: на Херсонщине разработали специальный маршрут для туристов-орнитологов (видео)

Travalyst сотрудничать с туристическими компаниями, включая Booking.com, китайским турагентом Ctrip, Skyscanner, TripAdvisor и Visa, чтобы повысить осведомленность общества об экологических путешествия.

На презентации герцог сказал, что "никто не совершенен, и каждый потребитель несет ответственность за сохранение окружающей среды".

Согласно информации Всемирной туристической организации (ЮНВТО), в течение 2018 года совершили полет 4,4 миллиарда человек, а количество международных рейсов достигло 1,4 миллиарда — это в два раза больше, чем прогнозировали. В целом туристы все больше узнают о негативном влиянии авиаперелетов и о концепции Flygskam.

"Путешествие обладает беспрецедентной силой открывать умы людей для различных культур, новых впечатлений и ценить то, что может предложить наш мир, — сказал принц Гарри. — Поскольку туризм стремительно развивается, крайне важно ускорить внедрение устойчивых методов туризма во всем мире и сбалансировать этот рост с потребностями окружающей среды и местного населения",- говорится в сообщении.

Напомним, знаменитый актер Леонардо Ди Каприо откроет экокурорт в Белизе.