Стало известно, когда новый Титаник отправится в свое первое плавание

Копия знаменитого лайнера «Титаник» отправится из Дубая в Англию в 2022 году.

Новый лайнер отправится в двухнедельное плавание из Дубая в 2022 году. После этого корабль будет курсировать между английским Саутгемптоном и Нью-Йорком.

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Об этом сообщил председатель компании Blue Star Line, которая занимается строительством копии печально известного лайнера «Титаник» - «Титаник II», Клайв Палмер, передает arabianbusiness.com. Именно Blue Star Line станет владельцем и оператором корабля.

О строительстве корабля впервые было объявлено в 2012 году. Лайнер является почти идентичной копией оригинального «Титаника» с полностью воссозданным интерьером. На борту предусмотрены современные системы безопасности и удобства. Стоимость строительства составляет составляет $500 млн.

Еженедельный маршрут Саутгемптон-Нью-Йорк будет доступен летом, а в течение осени, зимы и весны «Титаник II» будет обслуживать другие международные маршруты.

Согласно планам, корабль сможет разместить 2,4 тыс. пассажиров и 900 членов экипажа.

Напомним, знаменитый «Титаник» отправился в свое первое путешествие из Великобритании в США в 1912 году, в водах Северной Атлантики он врезался в айсберг и затонул.