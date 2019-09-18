На 7%: Wizz Air в 2020 году увеличит количество украинских рейсов

В следующий летний сезон лоукостер планирует осуществлять рейсы из Украины по 55 маршрутам в 13 стран мира.

Венгерская авиакомпания Wizz Air планирует летом 2020 году увеличить перевозки пассажиров на украинских рейсах на 7%.

Об этом сообщает avianews.com.

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Так, Wizz Air объявил об открытии продажи билетов на рейсы из Украины, которые будут выполняться в сезон летней навигации 2020 года. Он начнется 29 марта и завершится 25 октября 2020 года.

В следующий летний сезон лоукостер планирует осуществлять рейсы из Украины по 55 маршрутам в 13 стран мира, в том числе по двум новым маршрутам из Харькова и Львова в Будапешт, которые будут открыты в июне 2020 года.

По сравнению с летним сезоном 2019 года провозные емкости увеличатся на 7%. В количественном выражении это составит дополнительно 118 тыс. кресел или 650 рейсов.

Сейчас Wizz Air летает из трех городов Украины: Киева, Харькова и Львова. В аэропорту Жуляны («Киев» имени Игоря Сикорского) лоукостер базирует четыре самолета Airbus A320. В ноябре авиакомпания возобновит выполнение прямых рейсов из Одессы после 11-летнего перерыва. Она начнет полеты по шести маршрутам в Берлин, Будапешт, Гданьск, Катовице, Вроцлав и Братиславу.