Пассажиры смогут потребовать 600 евро за срыв пересадки от авиакомпаний ЕС за ошибки других перевозчиков

Европейский суд принял важнейшее решение о компенсациях за перелеты с пересадкой, которое вызовет протест со стороны европейских авиакомпаний.

Вылетающие из страны ЕС в страну за пределами ЕС пассажиры, купившие билет с пересадкой в рамках одного бронирования, могут потребовать от авиакомпании, выполнившей рейс по первому сегменту, предусмотренную законами ЕС компенсацию в размере 600 евро за отмену или задержку последующего, стыковочного, рейса, даже если он был выполнен другой авиакомпанией.

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Как сообщает turist.delfi.ee, 11 июля 2019 года Европейский суд вынес очередное важное решение, посвященное трактовке законодательства Европейского Союза о защите прав авиапассажиров. Рассмотрев дело № C-502/18 «CS и другие против Czech Airlines», Европейский суд постановил: правовые гарантии авиапассажиров, предусмотренные законами Евросоюза, применимы в случае всех полетов с пересадкой (все сегменты которых входят в одно бронирование), вылетающих с территории ЕС в страну за пределами ЕС. Эти гарантии сохраняются, даже если речь идет о задержке одного из стыковочных рейсов, который выполнялся не той же авиакомпанией, что осуществляла перелет по первому сегменту.

Дело основано на опыте 11 пассажиров, летевших рейсом авиакомпании Czech Airlines из Праги (Чехия) в Бангкок (Таиланд) с пересадкой в Абу-Даби (ОАЭ). Первый рейс, который выполнялся Czech Airlines, вылетел из Праги и прилетел в Абу-Даби вовремя. Второй рейс из Абу-Даби в Бангкок, который выполнялся по кодшеринговому соглашению неевропейской авиакомпанией Etihad Airways, прилетел в Таиланд с опозданием в 8 часов и 8 минут. Поскольку эта задержка превысила три часа, то, согласно законам Евросоюза о защите прав авиапассажиров, предусматривала выплату компенсации в размере 600 евро.

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«Мы уверены, что это решение существенным образом изменит ситуацию с правами авиапассажиров во всей Европе. Впервые в истории авиакомпания может быть признана обязанной выплатить компенсацию за ошибки другого перевозчика. Однако если посмотреть с точки зрения пассажира, это решение совершенно логично: вы требуете компенсацию от той авиакомпании, которая продала вам билет. Мы более чем уверены в том, что многие перевозчики негативно воспримут это решение, как это часто бывает, когда укрепляются права их же клиентов, – прокомментировал решение глава юридического отдела AirHelp Кристиан Нильсен. – В последние годы Европейский суд вынес ряд других решений, прояснивших и укрепивших права, которыми авиапассажиры обладают в тех случаях, когда что-то случается со стыковочным рейсом. Например, вынесенное в прошлом году решение по делу C-537/17 «Вегенер против Royal Air Maroc» гласит, что «право на компенсацию за продолжительную задержку рейса распространяется на полеты с пересадкой в третьи страны с промежуточными остановками за пределами Евросоюза».

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