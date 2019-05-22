В Украине во избежание «туристического коллапса» ужесточили требования к туроператорам

Отныне туроператоры должны своевременно проверять информацию об отправке рейсов и предоставлять информацию о турагентах.

Правительство Украины утвердило инициированные Минэкономразвития изменения в лицензионных условиях осуществления туроператорской деятельности.

Читайте такжеМАУ объявила распродажу билетов на май-июнь

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как отметил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, туристический сезон уже начался, и правительство должно защитить украинцев от действий недобросовестных туристических операторов, «во избежание туристического коллапса, который возникал в предыдущие годы».

«Для этого, мы инициировали ряд важных изменений в лицензионные условия ведения туроператорской деятельности. Этими изменениями мы обязываем туроператоров иметь постоянное финансовое обеспечение перед туристами, а также работать максимально открыто, в правовом поле”, подчеркнул он.

Согласно принятым правительством изменениям, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения. В случае осуществления выплаты возмещения туристам, туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.

Кроме этого, туроператор должен за 8 и за 2 часа до запланированного отправления рейса проверить информацию о времени его отправления. В случае задержки рейса на более чем 4 часа, туроператор должен разместить информацию об этом на собственном веб-сайте, а также проинформировать по электронной почте Минэкономразвития.

Отныне туроператоры должны предоставлять на собственном веб-сайте информацию о турагентах, с которыми они работают - наименование физического или юридического лица, срок действия агентского договора, реквизиты лица, предоставившего гарантию банка или другого кредитного учреждения, а также информацию о действующих договорах на туристическое обслуживание, заключенных непосредственно туроператором или через турагентов с указанием страны временного пребывания.

Кроме того, субъекты туроператорской деятельности обязаны обеспечивать все необходимые условия для доступности маломобильных групп населения к местам их проживания во время их отдыха.

В министерстве отметили, что несоблюдение любого из этих требований может повлечь за собой аннулирование лицензии туроператора.

Напомним, в прошлогодний туристический сезон сотни украинцев столкнулись с серьезными неудобствами во время туристических путешествий, имели место массовые задержки авиарейсов.

В июле прошлого года министр инфраструктуры Владимир Омелян в связи с этим заявлял, что в сравнении с 2015 годом поток украинских туристов вырос вдвое, и авиакомпании не подготовили достаточное количество транспорта, чтобы обеспечить все договоренные с туроператорами рейсы.