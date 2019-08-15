Самые популярные среди украинцев туристические направления стремительно дорожают – СМИ

Стоимость туров в Египет и Турцию в последнее время заметно увеличилось.

В августе 2019 года цены на отдых в популярном среди украинских туристов Египте выросли на 10% и стартуют от 1 тысячи долларов за недельный тур на двоих в пятизвездочном отеле. Осенью местная власть намерена ввести еще и дополнительные сборы для отдыхающих.

Об этом говорится в статье издания «Новое время».

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В частности, сообщается, что с 15 ноября дополнительный тариф для тех, кто вылетает из популярного курорта Хургада, увеличится на 7 долларов с человека, из которых 5 долларов – сервисный сбор, а 2 доллара – плата за обеспечение безопасности. В аэропорту Шарм-эль-Шейха плата вырастет на 9 долларов с человека, из которых на безопасность каждого туриста направят 4 доллара.

«Все дополнительные расходы понесут туристические операторы. Но даже такое небольшое подорожание отразится на семье, которая собралась в отпуск», - пояснила изданию коммерческий директор авиакомпании Windrose Ольга Толстихина. Туристы, как и раньше, будут платить 25 долларов за визу при посещении Хургаду, а в Шарм-эль-Шейхе платы за въезд нет при условии, что путешественник не покидает территорию Синайского полуострова.

Впрочем, как отмечается в материале, пока операторы готовятся к росту цен, египетские отели уже повысили цены, хотя август – не сезон для отдыха в Египте. Это подтверждает директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук: «Если еще в мае-июне неделя отдыха в хорошем отеле пять звезд стоила 500-600 долларов за двоих, то сейчас цены стартуют от 1 тысячи долларов за двоих».

Цены на отдых в Египте действительно растут, подтверждает директор сети агентств «Поехали с нами» Олег Кулик. Например, если в июле прошлого года средняя стоимость забронированного тура на семью в Египет у них составила 27,3 тысяч гривень, то за аналогичный месяц этого года – 29,8 тысяч гривень. В августе стоимость отдыха составила уже 32,2 тысячи гривень, тогда как за такой же месяц 2018 года – 29,6 тысяч гривень.

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Стоимость проживания выросла из-за увеличения туристического потока из стран ЕС и арабских стран, отмечает Владимир Царук. Кроме того, египетские власти в ближайшее время надеются на возобновление полетной программы на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха из России, которые были прекращены с 2015 года после взрыва самолета авиакомпании Когалымавиа из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Сейчас российские авиакомпании летают только в Каир, из которого в курортные города необходимо добираться автобусами около четырех часов.

Как говорится в материале, рост сбора приведет к тому, что с 15 ноября стоимость недельного отдыха для семьи из трех человек возрастет еще на 1 тысячу гривень. «Скорее всего, это приведет к снижению туристического потока. Но пока туроператоры не сообщали нам о намерении сократить количество рейсов на египетские курорты этой осенью», – говорит Ольга Толстихтна с Windrose.

Издание напоминает, что подобная ситуация уже наблюдалась с Турцией. В текущем году отели на курортах Анталии, Мармариса и Бодрума перешли на расчеты в евро, что автоматически привело к росту цен на 20%. В результате, недельный отдых в Кемере (регион Анталия) в хорошем отеле категории пять звезд обходится в 1,5-1,6 тысячи долларов на двоих. Много украинцев отдали предпочтение Египту или Греции, Болгарии или Испании, где отдых в этом году можно сравнить по стоимости с турецким. Поэтому в середине июля много турецких отелей столкнулись с нехваткой отдыхающих и стали предоставлять скидки в размере 20%. Не исключено, что на такой шаг пойдут и египетские отели.

В то же время в ноябре и декабре цены на отдых могут снизиться, поскольку в этот период спрос снижается, а количество чартеров – нет, прогнозирует Олег Кулик. Поэтому туроператоры будут предоставлять скидки. «Как показывает практика, самые низкие цены на отдых в Египте в декабре», – говорит он.

Отметим, ранее сегодня издание «Сегодня» также сообщило, что недавно в Турции взялись за ограничения системы «все включено». Это в первую очередь лоббируют местные предприятия, которые работают за пределами отелей. Они жалуются, что система «все включено» негативно влияет на их бизнес, так как туристы не выходят из отелей и не тратят деньги в местных ресторанах, магазинах, а также не путешествуют по стране.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, по итогам первой половины 2019 года, украинцы стали еще активнее отдыхать в Турции.