Украинцы в 2019 году стали еще активнее ездить отдыхать в Турцию

За первые шесть месяцев 2019 года Турцию посетили 650,378 тыс. украинцев, что на 4,58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Согласно данным Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, по итогам 1-го полугодия Украина вошла в десятку стран-лидеров, заняв 7-ю строчку.

Сообщается, что популярностью среди украинских туристов пользуются курорты Средиземноморского и Эгейского побережий.

«В Анталии за первое полугодие 2019 года количество украинских туристов достигло 317,777 тыс. человек (прирост – 3%). За период с января по июнь 2019 года курорты провинции Мугла (Фетхие, Мармарис, Даламан, Бодрум) приняли 68,458 тыс. украинцев. Таким образом, Украина стала третьей по популярности страной, граждане которой чаще всего посещали курорты этого направления», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что город Измир за январь-июнь 2019 года посетили 8025 украинцев, что на 13,2% больше по сравнению с прошлым годом.

Количество иностранцев, посетивших Турцию в январе-июне 2019 года, увеличилось на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18 млн 76 тыс. 506 человек.

Как сообщал УНИАН, Украина заняла первое место по количеству туристов, посетивших Грузию в 2018 году.