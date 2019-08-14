На площади Рынок во Львове оркестр по-особенному сыграл мировую классику (видео)

Слушатели имели возможность послушать музыку, находясь прямо посреди оркестра.

Во Львове на площади Рынок оркестр по-особенному сыграл произведения мировой классики.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Слушателей разместили внутри концертной площадки, музыканты стали вокруг, чтобы звук доносился со всех сторон. Методика называется квадрозвучание. Музыка, как подтверждают слушатели, звучит богаче.

Правда, в центре круга не всем хватило стульев, поэтому некоторые львовяне и гости города наблюдали за действом со стороны – стоя. В то же время более предусмотрительные любители музыки пришли на концерт под открытым небом со своими стульями.

По словам руководителя камерного оркестра Владимира Дуды, для слушателя, который находится по центру, музыка звучит из четырех точек, поэтому звучит приятнее. Для оркестра же это немного сложно, так как его участники оторваны друг от друга.