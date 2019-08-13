Цены от 5 евро: автобусная компания FlixBus с 19 августа запустит новые рейсы из Киева в Варшаву, Прагу и Вроцлав

Также, в планах компании на 2019 год - начать выполнение рейсов из Харькова, Днепра, Одессы.

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе - немецкая компания FlixBus и автобусный перевозчик Gunsel с 19 августа запустят совместные перевозки из Киева в Варшаву, Прагу и Вроцлав.

Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман на пресс-конференции при участии министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Читайте такжеМИД предупредил украинцев об опасности поездок на Гран-Канарию

Также, Леман отметил, что два месяца назад компания начала сотрудничать с украинским перевозчиком «Евроклаб» из Киева в Берлин, Вену, Будапешт, Краков и Париж.

«Таким образом, после начала сотрудничества с Gunsel, мы будем иметь 8 маршрутов из Украины в Европу», - сказала он.

По словам Лемана, рейс Киев - Варшава будет курсировать ежедневно через Люблин.

Рейс Киев-Вроцлав три раза в неделю через Житомир, Ривно, Львов, Краков, Катовица.

Рейс Киев - Прага три раза в неделю через Житомир, Ривне, Львов и Градец-Кралове.

Возможность приобрести билеты на указанные рейсы за 5 евро будет действовать до 12:00 15 августа.

Также он отметил, что в планах на 2019 год - начать выполнение рейсов из Харькова, Днепра, Одессы.