SkyUp с октября запустит несколько новых рейсов по Украине

Билеты на новые внутренние авиарейсы можно купить от 498 гривень в одну сторону.

Украинский лоукостер SkyUp с октября запустит три новых внутренних рейса - из Киева в Харьков и Запорожье, и со Львова в Харьков, а также увеличит частоту рейсов на маршруте Киев-Львов.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании SkyUp Airlines.

Отмечается, что рейс Киев-Запорожье будет запущен с 28 октября 2019 года по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону начинается от 498 грн.

Рейс Киев-Харьков будет запущен с 25 октября 2019 года по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону начинается от 498 грн.

Рейс Харьков-Львов будет запущен с 17 октября 2019 года по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону начинается от 639 грн.

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Также с 27 октября увеличивается частота уже анонсированных ранее рейсов Киев-Львов. Билет на этот рейс можно приобрести от 498 грн.

"Сейчас SkyUp Airlines борется за свое и ваше право летать. Ежедневно мы стараемся становиться лучше. Вы хотели открывать Европу - мы запустили для вас рейсы на Барселону, Париж и Неаполь. Вам понравились каникулы во Львове - мы пересмотрели нашу зимнюю программу полетов. Теперь после часа в самолете вы сможете обедать с партнерами в Харькове, или отрываться со львовскими друзьями - по цене железнодорожного билета", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Евгения Хайнацкого.

Ранее УНИАН сообщал, что авиакомпания SkyUp запросила у Государственной авиаслужбы Украины права на выполнение регулярных рейсов из региональных аэропортов Украины в Тель-Авив.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

Первые чартерные полеты авиакомпании SkyUp состоялись в 2018 году, а в конце декабря она запустила регулярные рейсы.