SkyUp планирует полеты из Львова и Запорожья в Тель-Авив

Лоукостер, в частности, хочет летать в Израиль с частотой трижды в неделю.

Авиакомпания SkyUp запросила у Государственной авиаслужбы Украины права на выполнение регулярных рейсов из региональных аэропортов Украины в Тель-Авив.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на Госавиаслужбу Украины.

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Украинский лоукостер хочет летать из Львова и Запорожья в Тель-Авив с частотой трижды в неделю по каждому направлению. Права на эти маршруты SkyUp хочет получить с 1 октября 2019 года на неограниченный срок.

В мае авиакомпания запрашивала права на осуществление регулярных рейсов между Одессой и Тель-Авивом, однако получила отказ из-за отсутствия свободной квоты на полеты.

Также разрешения на выполнение чартерных рейсов между Киевом и Тель-Авивом попросили авиакомпании «Роза Ветров» и Atlasjet Ukraine на период празднования Еврейского Нового года.

«Роза Ветров» хочет обслуживать этот маршрут в период с 23 сентября по 6 октября с частотой 16 рейсов в неделю, тогда как Atlasjet Ukraine с 25 сентября по 3 октября с частотой 7 рейсов в неделю.

Поданные заявки комиссия Госавиаслужбы планирует рассмотреть 26 июля.

Как сообщал УНИАН, украинский лоукостер SkyUp прекратил полеты из Полтавы за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы.