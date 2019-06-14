Украинский лоукостер SkyUp запустит рейсы из Киева во Львов
12:52, 14 июня 2019Новости туризма
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Стоимость билета в один конец - от 469 грн в одну сторону и 997 в обе стороны.
Рейсы из Киева во Львов будут осуществляться два раза в неделю / фото facebook/skyup.airlines
Украинская авиакомпания SkyUp с 28 октября запустит рейсы из Киева во Львов. Об этом говорится в системе бронирования авиаперевозчика.
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Рейсы из Киева во Львов будут осуществляться два раза в неделю: по понедельникам в 10:00 и пятницам в 19:05. В обратном направлении Киев - Львов по понедельникам в 10:00 и пятницам в 21:05.
Стоимость билета в один конец - от 469 грн в одну сторону и 997 в обе стороны.
Как сообщал УНИАН, авиакомпания SkyUp с 11 июня запустила рейсы из Киева и Харькова в Париж, а с 12 июня - из Киева в Ниццу
Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.
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