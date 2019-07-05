Wizz Air возобновил полеты между Киевом и Люблином

Рейсы Wizz Air Киев-Люблин выполняются два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Венгерский лоукостер Wizz Air 30 июня 2019 года возобновил выполнение прямых рейсов Киев-Люблин, прерванных 24 октября 2018 года.

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Как сообщает avianews.com, полеты выполняются с прежней частотой два раза в неделю по средам и воскресеньям. Вылеты из киевского аэропорта Жуляны выполняются в 13:55 с прилетом в Люблин в 14:15. Самолеты в обратном направлении из Люблина вылетают в 14:55 с прилетом в Киев в 17:05. Время в пути составляет 1 час 20 минут.

Минимальные цены на авиабилеты начинаются от 500 грн в одну сторону с учетом обязательных сборов и перевозки маленькой ручной клади с габаритами до 40х30х20 см.

«Этот небольшой, но уютный город может стать отличным направленим для семей с детьми благодаря интересным местам и развлечениям под открытым небом — паркам Magiczne ogrody и Zoom Natury Recreation Park», - прокомментировали в Wizz Air возобновление рейсов в Люблин.

На данный момент маршрутная сеть лоукостера Wizz Air из Киева включает 30 направлений. По данным Wizz Air, авиакомпания за первые 5 месяцев 2019 года перевезла на украинских маршрутах около 900 тыс. пассажиров, что почти в 2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Wizz Air объявил, что с октября 2019 года увеличит частоту рейсов сразу на пяти европейских направлениях.