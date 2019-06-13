Wizz Air увеличит частоту рейсов на пяти направлениях

Авиакомпания увеличила частоту выполнения рейсов до Братиславы, Вроцлава, Гданьска, Берлина и Дортмунда.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с 20 октября увеличит частоту выполнения рейсов из международного аэропорта "Львов" им. Даниила Галицкого в Братиславу (Словакия), Вроцлава, Гданьска (Польша), Берлина и Дортмунда (Германия) на зиму 2019/2020 годов.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

С 20 октября их количество, по сравнению с прошлогодним сезоном, вырастет в сумме на 10 рейсов.

Читайте такжеИтальянский лоукостер сократит частоту полетов из Харькова в Италию

В частности, рейсы в Братиславу будут выполняться 5 раз в неделю (по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам) по сравнению с 2 рейсами в сезоне Зима 2018/2019.

Количество рейсов до Вроцлава возрастет с 3 до 5 рейсов, которые будут выполняться по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

До Гданьска и Берлина рейсы будут осуществляться два раза чаще – 4 раза в неделю (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).

В направлении Дортмунда будет выполняться 3 рейса в неделю (по понедельникам, средам и пятницам) по сравнению с 2 рейсами в прошлогоднем сезоне.

Авиакомпания Wizz Air также существенно изменила частотность на тех же пяти направлениях в летнем сезоне этого года. Количество рейсов увеличено в Братиславу – с 2 до 3; Гданьск – с 2 до 4; Берлин – с 2 до 4 и Вроцлав – с 3 до 5. Также в Дортмунд - с 2 до 3.

Как сообщал УНИАН, Wizz Air с 18 июля увеличит частоту полетов на маршруте Киев-Таллинн с четырех до пяти рейсов в неделю.