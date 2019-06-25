В Одессе создали миниатюры исторических зданий, которые можно пощупать (видео)
18:36, 25 июня 2019Новости туризма
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Теперь осмотреть со всех сторон и даже сверху можно Старую биржу (мэрию), Археологический музей и Музей морского флота (бывший английский клуб).
Почувствовать Одессу на ощупь: в центре установили миниатюры исторических памятников города
В Одессе появились три первые уменьшенные копии исторических зданий, которые можно ощупать руками.
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Теперь осмотреть со всех сторон и даже сверху можно Старую биржу (мэрию), Археологический музей и Музей морского флота (бывший английский клуб).
Микро-здания установили в рамках проекта «Одесса на ощупь с закрытыми глазами». Проект адресован незрячим, рядом с макетами зданий шрифтом Брайля описана история строений и другая важная информация.
Как сообщал УНИАН, ранее специалисты отчитались о нормализации состояния воды в Одессе.
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