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В Одессе создали миниатюры исторических зданий, которые можно пощупать (видео)

18:36, 25 июня 2019
Новости туризма
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Теперь осмотреть со всех сторон и даже сверху можно Старую биржу (мэрию), Археологический музей и Музей морского флота (бывший английский клуб).

Микро-здания установили в рамках проекта «Одесса на ощупь с закрытыми глазами». Проект адресован незрячим, рядом с макетами зданий шрифтом Брайля описана история строений и другая важная информация.

Как сообщал УНИАН, ранее специалисты отчитались о нормализации состояния воды в Одессе.

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Теги: #Одесса#туризм#парк миниатюр