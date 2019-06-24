Купаться разрешено: специалисты отчитались о нормализации состояния воды в Одессе (видео)

Выловленную в море рыбы специалисты употреблять не рекомендуют.

Специалисты говорят о нормализации состояния воды в Одессе и разрешают купаться, но рыбу ловить не советуют.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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С самого утра одесским побережьем ходят специалисты лабораторного центра, они отбирают пробы воды. Связано исследование с нашествием зеленых водорослей - их отдыхающие заметили около двух недель назад. Кое-где зеленая вода имела неприятный запах.

Люди боялись заходить в воду, так как специалисты предупредили: водоросли, хоть и не ядовиты, но могут вызвать аллергию. Тогда в лабораторном центре цветение моря связали с высокой температурой и пообещали, что за 14 дней вода должна очиститься. Так и произошло, на сегодня цвет воды прозрачный.

Впрочем, выловленную в море рыбу специалисты употреблять не рекомендуют. Фактически она две недели жила в условиях сильного загрязнения водорослями.

Также специалисты предупреждают, что в случае очередного ливня вода снова может помутнеть, и купаться рекомендуют через три дня.

Как сообщал УНИАН, необычное явление, которое привело к тому, что из-за цветения водорослей вода на побережье стала зеленой, появилось примерно две недели назад.