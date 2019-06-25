На День Конституции украинцам предложили еще четыре "праздничных" поезда

Дополнительные поезда соединят Киев с Днепром, Сумами, Львовом и Винницей.

«Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период праздничных дней с 28 июня по 1 июля назначила 4 дополнительных поезда, соединяющих Киев с Днепром, Сумами, Львовом и Винницей.

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В частности, в пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что дополнительный поезд № 154/153 Киев-Сумы будет курсировать 28 и 30 июня. Отправление в 5:49 и прибытие в Сумы в 11:15. Обратно - отправление в 14:10, прибытие в Киев в 19:46.

Поезд № 237 Киев-Днепр будет отправляться 27 и 30 июня. Отправление в 20:28 и прибытие в Днепр в 6:12. В обратном направлении отправление в 10:56, прибытие в 20:06.

Поезд № 755/756 Киев-Львов отправится 28 июня и 1 июля в 00:15, прибытие во Львов в 5:47. Сообщением Львов - Киев отправится 27 и 30 июня в 23:00, прибудет в столицу в 5:50.

Поезд № 779/780 Сумы-Киев-Винница будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление в 5:35, прибытие в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43, прибудет в Киев в 21:34.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в летнее время назначила 30 поездов в направлении моря.