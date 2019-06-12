"Укрзализныця" назначила 30 летних поездов к морю

Отмечается, что на сегодняшний день в продаже есть места во всех направлениях.

Акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в летнее время назначила 30 поездов в направлении моря.

Читайте такжеГройсман предложил "быстро выкидывать с должностей" менеджеров "Укрзализныци" за плохие вагоны

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, сейчас в железнодорожных кассах и онлайн уже можно приобрести билеты на летние поезда.

№ 212/211 Новоалексеевка - Харьков с 14 июня по 1 сентября, отправление ежедневно.

Поезд № 215/216 Покровск - Новоалексеевка с 1 июня по 31 августа ежедневно.

Поезд № 227/228 Киев - Бердянск будет курсировать из Киева 31 мая, со 2 июня по 22 сентября через день, из Бердянска с 1 июня по 23 сентября через день.

Поезд № 280/279 Жмеринка - Киев - Геническ отправлением из Жмеринки 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24, 26 июня, с 5 июня по 21 сентября через день, из Геническа 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25, 27 июня, с 6 июня по 22 сентября через день, Жмеринка - Днепр с отправлением из Жмеринки 29 мая и 2 июня, с Днепра - 30 мая и 3 июня.

Поезд № 298/297 Киев - Херсон с отправлением из Киева с 30 мая по 22 сентября ежедневно, из Херсона с 31 мая по 23 сентября ежедневно.

Поезд № 767 Киев - Херсон будет курсировать 2, 4, 6, 9, 11, 13 июля, с 15 июля по 31 августа - каждые понедельник, вторник, четверг и субботу.

Поезд № 162/161 Николаев - Киев с отправлением из Николаева 8, 12, 14, 22, 28, 30 июня, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30 июля, 2, 10, 16, 20, 24, 26 30 августа, из Киева 9, 13, 15, 23, 29 июня, 1, 7, 13, 15, 21, 25, 27, 31 июля, 3, 11, 17, 21, 25, 27, 31 августа.

Поезд № 248/247 Одесса - Житомир с 31 марта ежедневно.

Поезд № 251/252 Харьков - Днепр - Одесса будет курсировать с 20 июня по 20 сентября через день.

Поезд № 256/255 Львов - Херсон с отправлением из Львова 18, 22, 26, 30 июня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июля, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа, 4, 8, 12, 16 сентября, из Херсона 15, 19, 23, 27 июня, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 июля, 2, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 августа, 5, 9, 13, 17 сентября.

Поезд № 288/287 Одесса - Киев отправлением из Одессы с 14 июня по 1 сентября ежедневно, кроме первого дня недели и 17 июня, из Киева с 15 июня по 2 сентября ежедневно, кроме второго дня недели и 18 июня.

Поезд № 076 Киев - Кривой Рог - Херсон будет курсировать 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30 июня, 1,3, 4, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28 июля, 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29 августа.

Поезд № 80 Киев - Днепр - Новоалексеевка будет курсировать 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 июня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13,16, 17, 20, 21, 24 25, 28, 29 июля, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 августа.

Поезд № 190/244/189 Днепр, Кривой Рог - Геническ отправлением из Днепра и Кривого Рога с 5 июня по 9 сентября через день, из Геническа с 6 июня по 12 сентября через день.

Поезд № 232/231 Геническ - Ивано-Франковск отправлением из Геническа с 6 июня по 10 сентября через день, кроме 18 и 20 июня, из Ивано-Франковска с 7 июня по 11 сентября через день, кроме 19 и 21 июня.

Поезд № 472/552/471 Днепр, Кривой Рог - Бердянск с отправлением из Днепра и Кривого Рога с 6 июня по 16 сентября через день, из Бердянска с 7 июня по 17 сентября через день.

Поезд № 213/214 Сумы - Одесса отправлением из Сум с 1 июня по 15 сентября через день, из Одессы со 2 июня по 16 сентября через день.

Поезд № 261/262 Харьков - Бердянск отправлением из Харькова с 7 июня по 7 сентября ежедневно, из Бердянска 3 июня, с 8 июня по 8 сентября ежедневно.

Поезд № 263/63/264 Харьков - Киев - Одесса отправлением из Харькова с 14 июня по 1 сентября ежедневно, из Киева с 15 июня по 2 сентября ежедневно, из Одессы с 16 июня по 2 сентября ежедневно.

Поезд № 272/271 Одесса - Харьков с отправлением из Одессы с 18 июня по 22 сентября через день, из Харькова с 19 июня по 21 сентября через день.

Поезд № 729/730 Харьков - Геническ с 13 июня по 1 сентября ежедневно, кроме 2 дней недели.

Поезд № 114/118 Черновцы - Геническ отправлением из Черновцов с 30 мая по 7 сентября ежедневно, из Геническа с 1 июня по 9 сентября ежедневно.

Поезд № 168/167 Львов - Одесса отправлением из Львова и Одессы 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июня, 2, 3, 6, 7, 10 , 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 июля, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 августа, 1 сентября.

Поезд № 170/170 Львов - Одесса с отправлением из Львова и Одессы 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 июня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июля, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25 , 26, 29, 30 августа, 2 и 3 сентября.

Поезд № 243/244 Ивано-Франковск - Бердянск отправлением из Ивано-Франковска с 1 июня по 1 сентября ежедневно, из Бердянска с 3 июня по 3 сентября ежедневно.

Поезд № 274 Львов - Одесса будет курсировать с 14 июня по 30 августа через день.

Поезд № 290 Черновцы - Одесса отправится в рейсы 1,5, 7, 9, 11, 13, 17,19, 21, 23, 25, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 , 18, 22, 24, 26, 28, 30 августа.

Поезд № 292/294 Ковель - Киев - Одесса с отправлением из Ковеля с 31 мая по 16 сентября ежедневно, из Одессы с 1 июня по 17 сентября ежедневно.

Поезд № 779/780 Сумы - Киев продлен маршрут следования в Винницу. Он будет курсировать по 6, 7 дням недели, 14 17, 28 июня и 1 июля.

Поезд № 86/85 Львов - Новоалексеевка. Из Львова с 31 мая по 7 сентября по нечетным числам, из Новоалексеевки 1 июня, со 2 июня по 8 сентября по четным.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда на Троицу и День Конституции.