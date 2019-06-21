Чехия открыла продажу железнодорожных билетов из Мукачево в Прагу

Также появится возможность на поезде доехать и до курортной Хорватии. Онлайн-билеты можно будет приобрести до Загреба и Сплита.

В Чехии сообщают о возможности раннего бронирования билетов сообщением Прага – Мукачево – Прага.

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Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на чешские СМИ.

Отмечается, что билет на такое сообщение будет стоить от 27 евро (800 крон) в сторону Мукачево, не считая раннего бронирования, за которое придется доплатить 132 кроны.

Одновременно сообщается, что чем ближе дата поездки, тем дороже будет билет.

Билет из Мукачево в Прагу будет стоить немного больше – 1684 кроны. Но отмечается, что в этом направлении удобный график, ведь после прибытия поезда Мукачево – Кошице у пассажиров остается запас времени и можно спокойно осуществить пересадку.

Также появится возможность на поезде доехать и до курортной Хорватии. Онлайн-билеты можно будет приобрести до Загреба и Сплита.

Также можно будет купить обратные билеты из Загреба в Мукачево.