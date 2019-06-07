Итальянский лоукостер сократит частоту полетов из Харькова в Италию

В аэропорту Харьков еще не получили официального подтверждения от авиаперевозчика о сокращении частоты полетов.

Ernest Airlines в июне в два раза сократит число полетов на своих маршрутах из Харькова в Рим и Милан.

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика, пишет avianews.com.

Сейчас рейсы на этих направлениях выполняются по два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

После сокращения частоты полеты из Харькова в Милан будут совершаться только по воскресеньям. Последний рейс в четверг состоится 13 июня.

Рейсы Харьков-Рим в новом расписании запланированы к выполнению только по четвергам. Последний рейс в воскресенье состоится 16 июня.

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avianews.com направил запрос в авиакомпанию относительно причин таких изменений в расписании. В аэропорту Харьков изданию сообщили, что еще не получили официального подтверждения от авиаперевозчика о сокращении частоты полетов.

Один из пассажиров на форуме avianews.com рассказал, что в колл-центре авиакомпании ему сообщили о возможности перебронирования билетов на альтернативные маршруты. Об отмене рейсов он узнал, просматривая информацию в системе бронирования.

Согласно европейскому законодательству, если пассажира предупредили об отмене рейса менее чем за 14 дней до вылета, он может рассчитывать на получение денежной компенсации в сумме от 250 до 600 евро в дополнение к бесплатному перебронированию билета или полному возврату денег без применения штрафных санкций за невыполненные перелеты.

Ernest Airlines начал полеты в Харьков 12 марта. Рейсы выполняются в римский аэропорт Фьюмичино и миланский аэропорт Мальпенса.