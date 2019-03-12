Итальянский лоукостер запустил два новых рейса из Харькова

Авиабилеты можно купить на сайте Ernest по цене от 65 евро в одну сторону.

Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines с сегодняшнего дня запустила регулярные рейсы из Харькова в Рим и Милан (Италия).

Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта «Харьков».

Согласно сообщению, с 12 марта по 4 апреля новые рейсы будут выполняться трижды в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям. А с 4 апреля - по четвергам и воскресеньям.

В пресс-службе сообщили, что авиабилеты можно купить на сайте Ernest по цене от 65 евро в одну сторону.

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Как сообщал УНИН, итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines планирует с 16 марта 2019 года запустить рейс из Киева в Геную (Италия).

Справка УНИАН. Компания Ernest Airlines была основана в 2015 году группой швейцарских и итальянских инвесторов и получила Сертификат европейского авиаперевозчика 11 апреля 2017 года.

Ernest Airlines разрешает пассажирам покупать до трех мест багажа - 15, 20 или 25 кг каждое, от 8 евро за одно место.

На данный момент авиакомпания выполняет полеты из Киева, Харькова и Львова в города Италии.