Лоукостер Wizz Air увеличит количество рейсов из Киева в Таллинн

Дополнительные полеты будут выполняться по четвергам до 24 октября включительно.

Wizz Air с 18 июля увеличит частоту полетов на маршруте Киев-Таллинн с четырех до пяти рейсов в неделю.

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика, передает avianews.com.

Дополнительные полеты будут выполняться по четвергам до 24 октября включительно, после чего частота вернется до нынешнего уровня четыре рейса в неделю. Сейчас Wizz Air выполняет рейсы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

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На линию Киев-Таллинн лоукостер вышел 21 июня 2018 года. В летний сезон полеты выполнялись три раза в неделю, в сезон зимней навигации частота была сокращена до двух рейсов в неделю.

Прямые рейсы Киев-Таллинн также выполняет эстонская авиакомпания Nordica. Однако в отличие от Wizz Air, который летает из аэропорта Жуляны, Nordica совершает рейсы в Борисполь.

Ранее УНИАН сообщал, что Wizz Air на месяц отсрочил начало полетов из международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского в Лейпциг (Германия).