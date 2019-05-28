Лоукостер Wizz Air отсрочил начало полетов из Киева в Лейпциг

Согласно информации из системы бронирования, полеты будут выполняться с 9 августа, а не с 5 июля, как планировалось ранее.

Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, на месяц отсрочила начало полетов из международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского в Лейпциг (Германия).

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Согласно информации из системы бронирования, полеты начнутся с 9 августа, а не 5 июля, как планировалось ранее.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания Wizz Air объявила о запуске с 5 июля новых рейсов из Киева в Лейпциг. В авиакомпании сообщили, что билеты можно будет приобрести на сайте компании по цене от 19,99 евро (609 грн).

В течение 2018 года авиакомпания перевезла более 1,5 млн пассажиров на своих рейсах в/из Украины, что составляет более 107% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.