В Киеве запустят велосипедные экскурсии

Первая велоэкскурсия в Киеве состоится 22 июня на Подоле.

В Киеве запускается серия летних городских велосипедных экскурсий Cycle Tour&Party, первая из которых состоится уже в июне этого года.

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Как отмечают организаторы экскурсий - сеть хостелов DREAM Hostels и U-Cycle («Ассоциация велосипедистов Киева»), в программе Cycle Tour&Party запланирована велоэкскурсия по Подолу, рассказ о лайфхаках по безопасности движения и вечеринка в уютном дворике на Андреевском спуске.

Основной целью мероприятия организаторы называют стремление познакомить горожан с культурой slow travel на примере маленького путешествия по городу, чтобы увидеть Киев с новой, необычной стороны, а также развитие культуры велопоездок в Украине.

Кроме этого, гостей первой летней вечеринки ожидает встреча с известной тревел-блогершей, сценаристом и экс-редактором проекта «Орел и Решка» Яной Метелкиной. Она расскажет, как получать удовольствие, путешествуя куда угодно, и почему путешествия это не о количестве стран в списке. А после этого всех ждет легкая музыка от Masha Efy (DJBuro), прохладительные напитки и море общения.

Стоимость участия в Cycle Tour&Party составляет 150 грн, также можно арендовать велосипед у организаторов за 250 грн. Начало 22 июня в 16:00. Всю подробную информацию можно узнать по ссылке.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее «Укрзализныця» разрешила провозить велосипеды в поездах "Интерсити" и "Интерсити +" в разобранном виде.