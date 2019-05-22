Мировой рекорд: альпинист из Непала покорила Эверест 24-й раз (видео)
14:19, 22 мая 2019Новости туризма
197 0
Альпинист говорит, что планирует остановиться после юбилейного 25-го подъема.
Высота Эвереста составляет 8850 метров / скриншот
Непальский альпинист-проводник Ками Рита покорил Эверест 24-й раз.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Предыдущий рекорд также принадлежит 49-летнему альпинисту. Говорит, что планирует остановиться после юбилейного 25-го подъема.
Рита является шерпом – это этническая группа людей, которая уже несколько десятков лет подряд выполняет роль гидов для альпинистов. Однако к его рекорду так никто не приблизился.
Маршрут на Эверест один из самых сложных и опасных. Высота горы составляет 8850 метров.
Как сообщал УНИАН, на склонах горы Эверест (Джомолунгма) за таяния ледников в последние годы все чаще находят тела погибших альпинистов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter