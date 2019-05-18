Во Львове на Ратуше открыли уличный указатель на крымскотатарском языке (фото, видео)

Во время открытия таблички городской председатель Львова Андрей Садовый отметил, что Крым всегда был и есть украинским.

Во Львове 18 мая состоялись памятные мероприятия, посвященные 75-той годовщине депортации крымскотатарского народа с исторической родины.

Как сообщили в пресс-службе ЛГС, в частности, возле Центра туристической информации открыли уличный символический знак к памятной дате – надпись "площадь Рынок, 1" на трех языках, в том числе на крымскотатарском.

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На площади Рынок также реквиемом и минутой молчания почтили память жертв депортации крымских татар. Там представили и выставку картин крымскотатарского художника, а еще организовали флешмоб "Крым-Украина-Европа", сообщили в городском совете Львова.

Во время открытия таблички городской председатель Львова Андрей Садовый отметил, что Крым всегда был и есть украинским.

"Здесь есть надписи на трех языках: украинском, английском и крымскотатарском. Я бы хотел, чтобы все крымские татары знали, что Львов – это город, который будет бороться за право крымских татар жить в свободной Украине, чтобы Крым всегда был украинским", – сказал Садовый.

Он также напомнил, что жители Галичины тоже проходили репрессии прошлого века, когда людей вывозили десятками тысяч в концлагеря и преследовали. Но галичане выжили. Поэтому мэр Львова убежден, что Крым всегда будет Украиной, и крымские татары всегда будут чувствовать себя в Украине, как дома.

Руководитель Культурного центра крымских татар во Львове Эрнест Абкелямов поблагодарил львовян за поддержку. Он отметил, что это город, где всегда царит дух толерантности, свобода мыслей и слов.

"Вы близки нам, потому что знаете, что такое – борьба за свою землю и веру. Сегодня день, когда нужны просто поддержка и движение дальше. Спасибо за памятку. Мы – вместе! Крым – это Украина, и наш путь в будущее будет также вместе", – сказал Абкелямов.

Также на площади перед Ратушей открыли тематическую выставку картин крымскотатарского художника Рустема Эминова из серии "Унутма!" ("Не забывай!"). Выставка посвященная депортации крымских татар с исторической родины в мае 1944 года. Выставка продлится в течение дня.