Бориспольский экспресс запустит регулярные сдвоенные вагоны в часы пик (видео)

С начала курсирования в ноябре 2018 года Kyiv Boryspil Express уже перевез 300 тысяч пассажиров.

Экспресс Kyiv Boryspil Express, курсирующий между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и Международным аэропортом "Борисполь", с 10 мая 2019 года начинает осуществлять регулярные перевозки пассажиров на новых сдвоенных тандем-вагонах.

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Об этом сообщается на странице "Укрзализныци" в Facebook.

"Есть спрос – есть предложение! Тандем-экспресс! С сегодняшнего дня в пиковые часы – регулярные сдвоенные составы Kyiv Boryspil Express", - говорится в сообщении.

В частности, из Киева такой экспресс будет отправляться в 17:00, а из аэропорта "Борисполь" - в 17:41.

Также в пресс-службе УЗ похвастались, что с начала курсирования в ноябре 2018 года Kyiv Boryspil Express уже перевез 300 тысяч пассажиров.

Напомним, маршрут «Киев Борисполь Экспресс» соединяет главный железнодорожный вокзал украинской столицы Киев-Пассажирский с новой станцией в аэропорту «Борисполь». Экспрессы делают промежуточную остановку продолжительностью 2 минуты на вокзале «Дарница».

Курсирование поездов в регулярном режиме началось 30 ноября 2018 года. В первые дни расписание Киев Борисполь Экспресс» включал 30 пар поездов в сутки, позже он был сокращен до 27 пар в сутки. Цена взрослого билета составляет 80 грн.